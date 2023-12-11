Севастопольцы массово записывают видеообращения к Президенту России

Люди жалуются главе государства на отсутствие газа в многоквартирных домах, просят сохранить автобусные маршруты, запретить установку мачт сотовой связи у жилых домов.

Чем ближе дата пресс-конференции и прямой линии главы государства, тем активнее севастопольцы, которые тем или иным образом не смогли решить насущные проблемы на уровне города, записывают видеобращения, шлют смс, пытаются оставить голосовое сообщение в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Севастопольская газета» ознакомилась с несколькими такими обращениями.

Десятилетия без газа

К президенту Российской Федерации обратился председатель ТОС «Максимова дача» Борис Ковчук. Он написал смс, которое зарегистрировали консультанты прямой линии и передали его вопрос редакторам программы.

Б.Ковчук от лица жителей микрорайона Максимова дача, просит президента оказать помощь в газификации семи многоквартирных домов микрорайона Максимова дача на ул.Каштановая. Уже более 30 лет ее жители не могут добиться от местных властей решения данной проблемы. Председатель ТОС пишет, что все обращения в правительство города, в заксобрание и другие ведомства не увенчались успехом, жителей на протяжении всего этого времени только кормят обещаниями.

Маршрут №17

Видеообращение к президенту с просьбой сохранить автобусный маршрут №17 записали жители микрорайона Жидилова и Дергачей. Люди не могут принять, понять и смириться с тем, что в рамках формирования новой транспортной сети, городские власти проигнорировали все их просьбы и даже мольбы о сохранении для их удаленного района автобусного маршрута №17.

«Мы — восемь тысяч жителей ул.Жидилова — просим вас помочь нам сохранить маршрут №17! В связи с формированием новой транспортной сети данный маршрут подлежит удалению. Микрорайон Жидилова — географически удален от центра города и от всех социально значимых объектов инфраструктуры: социального фонда, лечебных организаций, детских учреждений дополнительного образования, коммунальных предприятий. Данный маршрут называют дублирующим, но он актуален и востребован. Удаление данного маршрута повлечет вынужденные пересадки и увеличение времени проезда», — жалуются жидиловцы главе государства.

С ними солидарны рабочие и служащие судоремонтного завода №13, расположенного по пути следования маршрута, а также жители садовых товариществ, которые находятся в районе поселка Дергачева. Транспортная доступность к заводу и СТ «Гавань» им жизненно необходима.

Видеообращение активисты ул.Ген.Жидилова разместили в социальной сети. Пост общественников вызвал бурю поддержки. Общее мнение комментирующих однозначно: «Президент — это последняя инстанция! Надеюсь, нас услышат! Переубедить чиновников на месте мы не смогли!».

Нет мобильным вышкам!

Собственница земельного участка под индивидуальное строительство Наталия Ларионова из села Орлиное и ее соседи из жилого дома поблизости обратились к президенту РФ с просьбой разобраться с опасной установкой вблизи их домов на улицах Тенистая и Цветочная 40-метровой мачты мобильной связи.

Люди недовольны, что при строительстве антенно-мачтового сооружения не были соблюдены охранные зоны, которые считаются опасными для подобных вышек. «Размещенные радиотехнические объекты, находящиеся на таком близком расстоянии от жилых домов, будут негативно воздействовать высоким уровнем электромагнитного излучения на здоровье жильцов, в частности: на стариков и детей», — сказано в обращении.

Орлиновцы просят президента незамедлительно снять напряжение в вопросе строительства и эксплуатации данного антенно-мачтового сооружения: попросту его запретить.

В этом году пресс-конференция и прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным состоится 14 декабря в полдень по московскому времени.