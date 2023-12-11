Помощь пострадавшим от шторма будет оказана в два этапа

Региональная единоразовая помощь будет включать определенный перечень выплат, о чем было принято постановление 8 декабря на заседании правительства города.

— Сейчас мы самую необходимую помощь этим гражданам окажем, а далее будем дожидаться принятия решения федеральными органами: МЧС и правительственной комиссией по выделению федеральных средств. Это будет уже второй этап оказания помощи, — отметил губернатора Михаил Развожаев.

В ходе заседания он поручил довести получателям помощи информацию о размерах первоочередной выплаты, которая, по его словам, будет сделана оперативно.