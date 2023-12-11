Поликлинику на Фиоленте обещают открыть до конца января

Поликлинику на 100 посещений на Фиоленте рассчитывают открыть в январе, о чем сообщили 8 декабря на заседании правительства Севастополя.

О завершении строительства поликлиники на заседании доложил первый заместитель губернатора Алексей Парикин. По его словам, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (РНВ) уже получено.

На это губернатор Михаил Развожаев поручил оперативно осуществить передачу объекта с баланса строителей на департамент здравоохранения.

— Виталий Степанович, надо принимать и готовить лицензирование к открытию. Чтобы в новом году, в январе, до конца января она точно начала работать, — обратился к директору департамента здравоохранения Виталию Денисову глава города.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном здании амбулатории на Фиоленте будут расположены четыре терапевтических кабинета, а также кабинеты педиатра, гинеколога, стоматолога, неотложной помощи, смотровые, процедурные и забора крови. Там же будут проходить выездные приемы узких специалистов.