Поезда из Москвы в Крым перешли на новое расписание

Все поезда «Таврия» из Москвы в Симферополь и Севастополь с 10 декабря стали ежедневными.

«Теперь у нас на этом направлении четыре ежедневных «Таврии»: поезд №17/18 Москва – Симферополь с плацкартными и купейными вагонами; двухэтажный поезд №27/28 Москва – Симферополь; №67/68 Москва – Симферополь и №91/92 Москва – Севастополь», говорится в сообщении компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Эти четыре поезда отправляются с Казанского вокзала Москвы. А вот поезд Москва-Евпатория, который также планируется перевести на ежедневный режим, будет отходить с Павелецкого вокзала. В первый рейс ежедневным маршрутом поезд отправится из Евпатории 1 марта, из Москвы — 3 марта. Продажа билетов уже открыта.

Частоту курсирования увеличивают и некоторые региональные поезда. В частности, поезд Адлер – Симферополь ходит ежедневно, а поезд Пермь – Симферополь – вновь вернется к частоте курсирования два раза в неделю вместо одного.

Для поезда №7/8 сообщением Петербург – Севастополь расписание останется ежедневным.