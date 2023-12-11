На компенсацию ущерба от «шторма века» подано 5,5 тысяч заявлений

На утро 11 декабря на получение компенсационных выплат по случаю нанесенного штормом ущерба претендуют 5,5 тысяч заявителей, отчиталась на аппаратном совещании директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Елена Сулягина.

По ее словам, не по всем этим заявлениям будут приняты положительные решения, потому что порядка трех тысяч заявлений — из других субъектов.

— С МЧС мы отрабатываем, чтобы на начальном этапе не рассматривали и не принимали отрицательные решения по территориальному фактору. Остальные заявления, как и положено, в суточный срок рассмотрены и переданы для рассмотрение в комиссии. После поступления актов принимаются решения. Сейчас доведут деньги и начнем выплачивать, — сообщила Е.Сулягина.

По ее словам, на этой неделе региональную часть материальной помощи выплатят.

Что же касается федеральной части компенсационных выплат, первый заместитель губернатора Алексей Парикин рассказал, что после сбора всей информации будут составлены реестры, которые потом будут направлены в МЧС.

Взаимодействие с федеральными органами власти по направлениям налажено. По его словам, выплаты ожидаются ближе к концу декабря, с ремаркой «если в этом году выплата состоится».