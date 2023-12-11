Министр строительства проверил стройки Севастополя

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин проверил ход строительства КОС «Южные» и историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Канализационно-очистные сооружения сейчас строят 120 человек, а исторический парк — более тысячи строителей.

«На этой неделе проект КОС «Южные» получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Это позволит продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» И.Файзуллин инспектировал вместе заместителем министра обороны Тимуром Ивановым и митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном. Как рассказал М.Развожаев, все работы идут в графике. В настоящее время строятся амфитеатр, музеи Византии, Христианства и Античности, мастерские, научно-образовательные и молодежные центры. В Музее Крыма уже началась внутренняя отделка помещений.

Парк строится по поручению Президента России Владимира Путина, это проект Патриаршего совета по культуре, который реализуется при финансовой и организационной поддержке фонда «Моя история» за внебюджетные источники. Срок сдачи уникального парка — 2024 год.