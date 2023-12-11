Место альтернативного причала на Северной стороне согласуют с Черноморским флотом

В правительстве Севастополя ищут временное решение вопроса по причалу на Радиогорке. И.о.заместителя губернатора Павлу Иено поручено взять решение данного вопроса на контроль и определить, что именно надо сделать в первую очередь.

— Я думаю, по альтернативному месту причаливания на Северной стороне с Черноморским флотом решение мы найдем. Вместо пока временно недействующего причала на Радиогорке, — отметил 8 декабря на заседании правительства города губернатор М.Развожаев.

По его словам, на Радиогорке для восстановления причала надо оперативно начинать делать удлинение причального пространства. Кроме того, необходимо приступать к операции по подъему утонувшего понтона, «чтобы до нового года с этим вопросом как-то разобраться».

— Дополнительно проведем обследование причала по Радиогорке. Чтобы принять решение по удлинению, нам надо полноценно провести водолазное обследование, — сказал П.Иено. Он также доложил, что письма по альтернативному причалу уже подготовлены.

Капитального причала катеров на Радиогорке нет, им служит понтон. Во время сильных штормов его частенько отрывает от берега, из-за чего катерное сообщение между Радиогоркой и центром Севастополя прерывается на длительное время. Так было и в штормовую ночь на 27 ноября 2023 года: причал опять утонул.

Чтобы максимально быстро возобновить катерное сообщение на линии Артбухта – Радиогорка, было предложено использовать причал возле Михайловской батареи, который находится в ведении военных. Но идея требует согласования с Черноморским флотом.

Капитальный причал на Радиогорке городские власти безуспешно пытаются построить с 2013 года.