Городского кладбища в Варнаутской долине не будет

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя поручил своему заместителю Евгению Горлову встретиться с жителями Варнаутской долины и прояснить ситуацию, связанную с выделением участка земли под сельское кладбище. По его словам, жители долины почему-то решили, что речь идет о кладбище городском.

– Я понимаю, что у нас ходят подстрекатели, которые рассказывают бред всякий. Никакого городского кладбища там никогда никто не планировал делать, – сказал М.Развожаев, обратившись к своему другому заму Максиму Жукалову, которому известно, что изменения в ПЗЗ внесены по просьбе глав муниципалитетов.

– Насколько я понимаю, это по просьбе муниципалитетов выполнена. Именно потому, что у нас все сельские кладбища переполнены и фактически их надо закрывать. Определили небольшой кусок как раз для сельских кладбищ, поскольку свободных территорий больше нет, – обратился он к подчиненным, поручив разобраться в ситуации.

– Если не надо кладбища, видимо, они планируют как-то по-другому справляться, притом, что все эти будут закрыты... Хорошо, мы поменяем обратно назначение земли, нет проблем никаких. Но это же их были пожелания! – продолжил глава города.

Он также попросил Общественную палату наладить коммуникацию с жителями, оценив ситуацию, как «возникшую на ровном месте».

Ранее жители долины записали обращение к Президенту РФ с просьбой не допустить размещение городского кладбища в районе сел Гончарное и Резервное. По их информации, речь идет о погосте на 16 тысяч мест.