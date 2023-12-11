Экс-директор департамента здравоохранения отделался условным сроком

Ленинский районный суд Севастополя приговорил экс-директора департамента здравоохранения к трем годам условно за махинации при закупке томографа для Первой горбольницы. Аппарат МРТ, который так нормально и не заработал, обошелся бюджету в 81,7 млн рублей.

В декабре 2015 года осужденный заключил с коммерческой организацией государственный контракт о приобретении магнитно-резонансного томографа «Престиж-15» на заведомо неисполнимых условиях, предусматривающих поставку оборудования в течение 12 дней. Помещение на момент подписания документов, не было подготовлено для установки МРТ. Между тем, в апреле 2016 года контракт был полностью оплачен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Фактически томограф в Первую горбольницу привезли только в феврале 2017 года, но в эксплуатацию его не ввели. А в дальнейшем аппарат и вовсе сломался. На бывшего руководителя департамента возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также в течение двух лет экс-руководитель департамента не сможет занимать руководящие должности в органах государственной власти и муниципальных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В 2015 году департамент здравоохранения Севастополя возглавлял Юрий Восканян.