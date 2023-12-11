Больше всего льготных лекарств получают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Севастополе зарегистрировано 67 тысяч региональных и 14 федеральных получателей льготных лекарственных препаратов, сообщил 11 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его заверениям, на сегодня в горздраве на отсроченном обслуживании находятся только четыре рецепта. Он привел цифру для сравнения – на 1 декабря 2020 года таковыми считались 9774 рецепта.

По словам В.Денисова, случаи отложенных рецептов будут всегда, они связаны с назначением нового типа лечения, со сменой лекарственного препарата, используемого при лечении, а также с назначениями нового или незарегистрированного пока препарата Московским исследовательским центром.

– Мы все видим, что сохраняется тренд на снижение смертности, и льготное лекарственное обеспечение закрепляет результат, который достигают наши врачи на операционных столах в Сосудистом центре, при инфарктах миокарда и инсультах, когда скорая помощь привозит пациентов. Этот результат закрепляется льготным лекарственным обеспечением. Ожидаемая продолжительность жизни у нас тоже возрастает, – оптимистично доложил В.Денисов.

Самая большая группа (34 тысячи человек), получающая льготные препараты – это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако финансовая доля их составляет всего 9%. То есть препараты недорогие, но охват большой.

Самая большая финансовая доля (более 400 млн рублей) приходится на препараты по лечению онкологических заболеваний, лекарства этой категории получают чуть больше 4 тысяч человек.

Второе место по стоимости занимают препараты по лечению сахарного диабета, их получают 17 тысяч пациентов. В.Денисов подтвердил, что все диабетические рецепты обслуживаются, благодаря чему снижается количество тяжелых пациентов, поступающих, например, «по скорой».

Он также сообщил, что в общей сложности (включая федеральные программы) на льготное обеспечение лекарствами в год уходит 1,200 млрд рублей.