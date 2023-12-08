В ретрокинотеатре покажут старинную домашнюю утварь и героев сказок

В ретрокинотеатре «Украина» откроют две предновогодних выставки: «Старинные вещи уйти не спешат...» и «Зимние узоры». Обе отсылают посетителей к новогодним праздникам, приправляя предвкушение праздника легким привкусом волшебства.

Первая экспозиция включает посуду и предметы домашней утвари конца XIX — начала XX века из фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Посетители смогут рассмотреть старинные предметы из дерева, металла, керамики, стекла. Это будет столовая посуда, разнообразная кухонная утварь (кастрюли, секачи, ступки, кувшины), предметы для глажения белья (рубели и каталки, утюги), использовавшиеся в семьях севастопольцев на рубеже XIX–XX веков. Интересно, что все эти старинные предметы в музей принесли сами севастопольцы.

Выставка «Зимние узоры» больше ориентирована на детей, это будут волшебные морозные окна в мир детских фантазий. На стендах разместятся герои любимых сказок, персонажи волшебных историй, которые позволят детворе окунуться в мир новогодних чудес.

Волшебством станет и само пространство ретрокинотеатра «Украина», которое ученики Севастопольской художественной школы раскрасят со свойственными им выдумкой и креативом. Ребята создадут так называемые прорезные композиции, имитирующие чаще всего недостижимую для Севастополя снежность и морозность.

Обе выставки откроются 11 декабря в 17.00.