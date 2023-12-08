В Москве прошел предпоказ фильма о прыжках в воду в Крыму

Картина рассказывает историю вымышленного чемпиона России по прыжкам в воду, участника Олимпийских игр Влада Фокина, роль которого исполнил актер Александр Головин. По сюжету главный герой на фоне кризиса в карьере решает попробовать свои силы в клифф-дайвинге — прыжках с 27-метровой высоты. На эту идею его натолкнул знакомый отца и по совместительству тренера — следователь по профессии (его сыграл Владимир Сычев). Он попросил Фокина выступить на соревнованиях в Крыму, чтобы помочь вычислить из числа их участников экстремалов-любителей, которые могут быть причастны к серии грабежей. В итоге спортсмен оказался в центре детективной истории.

«Фильм готовился к 100-летию отечественных прыжков в воду, — рассказал ТАСС глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. — Планировали, что состоится громкая премьера в «Октябре», чтобы фильм прогремел на всю страну, но прокатчики порекомендовали не выпускать его в декабре на фоне предновогодних картин, чтобы фильм смогли увидеть как можно больше людей».

«Съемки стали целым приключением: они велись в Севастополе, Екатеринбурге, Москве и Московской области. В Севастополе — в то время, когда дроны активно нападали на город. Все мы переживали, как будет доставляться киносъемочное оборудование через Крымский мост. Но мы справились — сделали актуальное, интересное кино, в котором подняты темы, близкие спортсменам и тренерам», — добавил он.

Увековечивание имен

Генеральный продюсер картины Евгений Черных отметил, что в прокат «В потоке трех стихий» выйдет весной.

«Еще будет большая премьера, на которую мы пригласим 1,5 тысяч человек. И мы уже начали подготовку к летним съемкам еще одного фильма на тему прыжков в воду, возможно, что это будет продолжение», — сообщил он.

Режиссером фильма стала Ирина Гобозашвили. «Я надеюсь, что у нас получилось увековечить всех в истории, ведь кино про то, что мы вписываем наши имена в вечность. Приятного просмотра», — сказала она перед предпоказом, на который пришли действующие спортсмены, ветераны прыжков в воду, тренеры, представители федерации и молодые спортсмены.

Одним из консультантов фильма стала главный тренер сборной России Светлана Моисеева. «Фильм про нас и прыжки в воду, — рассказала она. — Наш вид спорта — красивый, захватывающий, мы увидим красивые прыжки».