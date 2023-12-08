В Художке будет пушкинский маскарад

Для юных художников подготовка к новогоднему маскараду – это и есть самая настоящая сказка. И еще волшебство, которое дети творят собственными руками.

Каждый маскарад – тематический, а нынешний будет посвящен Александру Пушкину, 225 летие со дня рождения которого предстоит отметить в 2024 году.

Пушкинский маскарад состоится в здании школы на улице Ленина, 47. Там же будет организована художественная выставка детских работ.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

По его словам, младшие ученики школы также примут участие в оформлении новогодней елки в новой Школе искусств.

Что касается маскарада, то ребята уже начали работать над сказочными сюжетами и персонажами.

Выставку и маскарад откроют за несколько дней до Нового года.