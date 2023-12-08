В электрохозяйстве Севастополя пока всё неопределенно

Главным препятствием к проведению единой технической и эксплуатационной политики является разрозненность электросетей сетей Севастополя и неопределенность сроков строительства новых подстанций.

К такому выводу пришли участники совещания, которое 6 декабря провел в Севастополе Министр энергетики РФ Николай Шульгинов с губернатором Михаилом Развожаевым, членами правительства города, представителями АО «СО ЕЭС», ООО «Севастопольэнерго», ПАО «Россети», ФГУП 102 ПЭС.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго России, главной темой обсуждения стал вопрос о реализации комплексного плана развития электросетевого комплекса Севастополя.

«Проблема ясна: потребление Севастополя растет, сети надо развивать, их нынешнее состояние не позволяет обеспечить интенсивное развитие потребления, присоединение новых объектов», — заявил министр.

По мнению Н.Шульгинова, проблемой остается неопределенность сроков строительства новых подстанций 110 кВ в сетях ТСО (территориальная сетевая организация), Севастопольэнерго и 102-ПС. Еще один камень преткновения — отсутствие в инвестиционных программах перечисленных предприятий конкретных инвестиционных планов. Именно поэтому было выработано альтернативное решение по повышению надежности потребителей и присоединению нагрузок создаваемого на мысе Хрустальном оперного театра от строящегося центра питания ПС 330 кВ «Нахимовская».

План также предусматривает реконструкцию линий электропередач, которые бы обеспечивали энергоснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма. Как отметили в пресс-службе правительства Севастополя, реконструкция транзитной высоковольтной линии 110 кВ «Севастополь – ПС-10 – Заря – Ялта (Дарсан)» с увеличением пропускной мощности будет проведена в существующем створе без прохождения через особо охраняемые природные территории.

Комплекс этих мероприятий рассчитан до 2027 года включительно и суммарно оценивается в 21,5 млрд рублей.

«У нас есть давние проблемы, которые всем известны — например, энергоснабжение дачных массивов. Понимаю, что тем, кто с наступлением холодов начинает страдать из-за отключений электроэнергии, порой кажется, что их проблемами начинают заниматься только зимой и точечно. Но это не так: работа идет круглогодично. Кроме того, город растет, появляются территории комплексного развития, но сейчас разрозненность сетей не позволяет проводить единую техническую и эксплуатационную политику — поэтому необходима консолидация сетевого комплекса», — цитирует пресс-служба М.Развожаева.