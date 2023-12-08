Утонувший причал-понтон на Радиогорке хотят заменить другим

Напомнив в соцсети севастопольцам о страшных разрушениях, которые принес с собой ноябрьский шторм, в том числе и о поврежденных катерных причалах, П.Иено объяснил, что на сегодняшний день есть два варианта решения проблемы Радиогорки, в который раз оставшейся без причала вообще.

«Первый — восстановить поврежденный причал, удлинив сохранившуюся часть. Второй вариант — использовать причал возле Михайловской батареи, который находится в ведении военных, поэтому идея требует согласования с Черноморским флотом. О том, какой вариант будем использовать, обязательно сообщу», — пообещал П.Иено.

Он дополнил свой пост информацией, что в этом году городом заключен контракт на проектные работы по реконструкции причала, которые должны быть завершены в 2024 году. Поэтому реальная реконструкция пристани на Радиогорке наступит не раньше 2025 года. А до тех пор пассажиров на Радиогорку из центра будут доставлять на катерах от пл.Нахимова до пл.Захарова, а оттуда — им придется добираться автобусами.