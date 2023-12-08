Удалось поймать еще одну участницу банды «черных риелторов»

В Севастополе будут судить участницу банды «черных риелторов», которая шесть лет находилась в розыске. Организованная преступная группа состояла из восьми мошенников, но пока приговоры вынесены только троим.

Банду «черных риелторов» организовал в Севастополе в 2015 году гражданин Армении. В нее вошли восемь человек — уроженцы Армении и Украины. Мошенники собирали персональные данные севастопольцев и на территории соседнего государства изготавливали подложные нотариальные доверенности на право распоряжения чужими квартирами. Потом преступники выступали в роли фиктивных представителей собственника и продавали недвижимость. Для регистрации сделок подавались фиктивные документы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Таким образом в 2015-2016 годах продали квартиру в доме по ул.Колобова, земельный участок на ул.Пехотной с имеющимся на нем кафе и участок по ул.Сельской. Причем имущество перепродавалось несколько раз, конечными покупателями выступали добросовестные граждане, ничего не подозревающие о преступных схемах. Ущерб от деятельности группы был оценен на сумму почти в 12 миллионов рублей.

«34-летняя обвиняемая выступила в качестве подставного лица, якобы имеющего доверенность на продажу участка стоимостью почти 1,3 млн рублей по ул. Дубравной. Без ведома собственницы она подписала мнимый договор о его продаже сообщнику, но Севреестр отказал злоумышленникам в регистрации права на землю», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В дальнейшем женщина выехала за рубеж и находилась в розыске. В октябре 2023 года ее местонахождение было установлено сотрудниками полиции в Краснодарском крае. Уголовное дело утверждено прокуратурой и направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Трое мошенников до сих пор в розыске

Организатор группы был осужден в 2018 году и получил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Скоро срок его заключения истекает. Также были осуждены двое его соучастников. В настоящее время продолжается судебное рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного члена группы. Трое злоумышленников до сих находятся в розыске.