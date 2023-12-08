Строительство «Огурца» затягивается, но завершится в срок

Контракт на строительство двухуровневой автомобильной развязки на 5-м км Балаклавского шоссе был продлен, но это никак не отразится на ранее озвученных сроках выполнения работ.

Такое противоречивое заявление сделал и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено после традиционного телевыступления губернатора Михаила Развожаева по четвергам на СТВ. Руководитель города 7 декабря отвечал на вопросы горожан в прямом эфире. Транспорт, который курирует П.Иено, был одной из тем.

«По срокам реконструкции «Огурца» спешу успокоить севастопольцев: да, контракт был продлен, но это изменение — техническое и не отразится на ранее озвученных сроках выполнения работ. Корректировка связана с временным перераспределением средств на будущие бюджетные периоды. Завершим реконструкцию в 2025 году», — написал П.Иено в социальных сетях.

Подобная словесная казуистика преследует развязку на 5-м км на протяжении всего периода существования проекта. Два года назад, тогда еще директор департамента транспорта Севастополя П.Иено обещал севастопольцам, что строительство развязки завершится до конца 2023 года.

Контракт на выполнение работ по реконструкции транспортной развязки между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и компанией ООО «Антей-Стройинвест» был заключен 25 ноября 2021 года. Согласно документации срок завершения работ по миллиардному контракту — 20 декабря 2025 года. Но в марте 2021 года директор дептранса П.Иено заверял, что «Огурец» начнут строить в августе, а сдадут в декабре 2022 года.

Тогда все эти непонятные простым людям манипуляции с цифрами П.Иено также пояснил особенностями бюджетного финансирования.

— Завершение работ на «Огурце» будет в 2023 году. Я объясню, действующий срок реализации проекта, предусмотренный проектной документацией, исчисляется в количестве календарных, рабочих дней. Так вот, согласно этому, работу строители должны закончить до конца 2023 года. Однако в связи с тем, что финансирование данного объекта предусмотрено в 2021, 2022 и 2025 годах — в разные бюджетные периоды, нами была выработана следующая программа. В новом году подрядчик приступает к работам, мы смотрим, как пойдет строительство, и в рамках ФЦП будем просить эти деньги передвинуть с 2025-го на 2023 год, — прокомментировал два года назад несогласованность в сроках чиновник.

А недавно стало известно, что в действующий контракт по строительству развязки снова были внесены изменения: перенесены сроки с 2025 года на 2028 год и увеличена сумма контракта с 2,4 млрд рублей до 3,2 млрд рублей.

Независимо от того изменится что-либо в сроках сдачи объекта или нет, стоимость контракта уже увеличилась на 0,8 млрд рублей.

Развязка-долгострой

Транспортную развязку на 5-м км Балаклавского шоссе начали строить еще в 2012 году. Потоки машин удалось закольцевать в эллипс — «огурец» только в 2016 году. К этому времени стало ясно, что одноуровневое решение не справляется с трафиком. Основной транзитный поток транспорта с трассы «Таврида» должен въезжать в город именно здесь и двигаться по Балаклавскому и Городскому шоссе на Камышовское. Поэтому через «Огурец» запроектировали прямую дорогу вторым уровнем, углубленным под существующую развязку.