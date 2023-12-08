Принят закон о бюджете Севастополя на 2024 год

Проект закона о региональном бюджете во втором чтении на трехлетний период на заседании местного парламента 8 декабря представил председатель комиссии Законодательного Собрания Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов, сообщает пресс-служба заксобрания.

По словам депутата, наиболее важные изменения в бюджете касаются следующего года.

— Объем бюджетных ассигнований увеличен на 23,8 млн рублей с целью подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2024 году. Увеличены расходы на 328 млн рублей для обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям: акушерство и гинекология, гастроэнтерология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, инфекционные болезни. Кроме того, увеличены расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения города Севастополя, — сказал В.Аксенов.

По его словам, в 2024 году зарезервированы средства на реализацию обеспечения жильем детей-сирот, увеличены бюджетные ассигнования на завершение проектирования объекта строительства ФОК с универсальным игровым залом по улице Стрелецкий спуск, 1, ФОК для инвалидов. Увеличены расходы, в том числе, для осуществления мероприятий по ремонту внутриквартальных дорог и придомовых территорий , а также для дополнительного обеспечения мероприятий по санитарной очистке города Севастополя.

В ходе пленарного заседания губернатор города Михаил Развожаев отметил, что, несмотря на сложности, в целом бюджет учитывает все потребности горожан.

— В этом году федеральное правительство в связи с поручением Президента не уменьшило финансирование нашей федеральной целевой программы, — отметил губернатор. В первую очередь речь идет о строительстве КОС и медицинского кластера. Также будет продолжена программа по оказанию высокотехнологичной медпомощи. В этом году такое лечение получили около тысячи севастопольцев.

Закон был принят во втором чтении большинством голосов.