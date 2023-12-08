Главу Инкермана уволили в результате коррупционного скандала

По его информации, решение принято Балаклавским районным судом 7 декабря. Причина — утрата доверия.

«По представлению прокуратуры Севастополя Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя проводило проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились. Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан. Суд удовлетворил наше ходатайство о вступлении в качестве соистца», — написал глава города.

Одновременно он сообщил о своем решении секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» об исключении Р.Демченко из партийных рядов.

«Коррупция не бывает «большой» или «незначительной», любые факты несовместимы с властью любого уровня», — написал губернатор.

За 2022 и 2023 год в Севастополе за коррупцию осуждено более 60 лиц. В целом за два года правоохранители выявили около 90 таких преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Р.Демченко стал главой города Инкерман (муниципальный округ в границах Севастополя) в 2016 году. Предыдущие главы — Валерий Коноплев и Андрей Виноградов были задержаны за взятки в 2012 и 2015 годах соответственно.