Глава Крыма поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в Президенты России в 2024 году

«Сегодня Владимир Владимирович Путин сообщил о том, что планирует принять участие в предстоящих президентских выборах. Полностью поддерживаю это решение. Под руководством Владимира Владимировича Путина Россия прошла огромный путь, возродилась, вернула себе статус великой мировой державы. И сегодня наша страна успешно развивается, несмотря на колоссальное внешнее давление, уверенно идет к выполнению целей СВО. Невозможно представить Россию с другим Лидером», — отметил С.Аксенов.

Глава РК выразил уверенность в том, что только В.Путин в силу своих качеств может довести все начатое до конца, до нашей полной Победы. С.Аксёнов также высказал благодарность президенту за то, что Крым стал российским, за его возвращение на Родину, сообщило управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

8 декабря 2023 года в ходе общения с председателем Народного совета ДНР Героем Донецкой Народной Республики Артемом Жогой Владимир Путин сообщил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборы Президента России в 2024 году.