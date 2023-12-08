Два приезжих строителя украли у заказчика электроинструменты

Житель Ставропольского края и его знакомый из Тульской области подрабатывали в Севастополе разнорабочими на стройках. На даче очередного клиента они похитили электроинструменты стоимостью 73 тысячи рублей.

«Во время выполнения одного из очередных заказов они заметили на даче у клиента мешок, в котором находился десяток наименований электрических инструментов. Воспользовавшись отсутствием свидетелей приятели похитили имущество работодателя и скрылись. Украденные инструменты они сбыли в ломбард», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Деньги они, в том числе, потратили на алкоголь. При силовой поддержке СОБР Росгвардии подозреваемые были задержаны. Выяснилось, что 48-летний ставрополец и ранее судимый 42-летний из Тулы в Севастополь приехали несколько месяцев назад. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.