Банковскую комиссию при оплате ЖКХ отменили частично

Госдума РФ приняла закон об отмене взимания банковской комиссии при оплате коммунальных услуг. Но такая льгота будет касаться только пенсионеров, малоимущих и ветеранов боевых действий.

«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень таких граждан будет установлен правительством РФ», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Комиссию при оплате ЖКХ с льготников запрещено снимать банкам, кредитным организациям и платежным агентам.

Проект закона об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг был внесен в Госдуму еще в 2020 году, но тогда банкиры выступили против его принятия. Правда, на тот момент планировалось отменить комиссию для всех категорий граждан. Теперь же, судя по всему, найдено компромиссное решение. 7 декабря закон был принят в третьем, окончательном чтении и вступит в силу с 1 июля 2024 года.