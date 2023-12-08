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Банковскую комиссию при оплате ЖКХ отменили частично

Свинцова Анна

Госдума РФ приняла закон об отмене взимания банковской комиссии при оплате коммунальных услуг. Но такая льгота будет касаться только пенсионеров, малоимущих и ветеранов боевых действий.

«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень таких граждан будет установлен правительством РФ», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Комиссию при оплате ЖКХ с льготников запрещено снимать банкам, кредитным организациям и платежным агентам.

Проект закона об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг был внесен в Госдуму еще в 2020 году, но тогда банкиры выступили против его принятия. Правда, на тот момент планировалось отменить комиссию для всех категорий граждан. Теперь же, судя по всему, найдено компромиссное решение. 7 декабря закон был принят в третьем, окончательном чтении и вступит в силу с 1 июля 2024 года.