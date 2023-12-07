Выделили деньги на развитие заправок и ремонт причалов

Речь идет в том числе о выделении субсидии в 36 миллионов рублей на компенсацию затрат на развитие газозаправочной инфраструктуры.

Ранее уже сообщалось о выделении федерального финансирования для регионов России на развитие заправочной газовой инфраструктуры. Севастополь вошел в семь регионов, которым было направлено соответствующее финансирование. Таким образом, теперь в городе две газозаправочных станции, первая расположена в районе торгового центра «Метро», вторая — на перекрестке улицы Горпищенко и Лабораторного шоссе.

Дальнейшее развитие получит и сеть электрозаправочных комплексов, о чем доложила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

– Мы вводим 16 заправок в эксплуатацию через неделю. Как раз сейчас у нас идет сбор заявок по конкурсу. Все доведенные показатели в полном объеме выполнены. До 19 декабря доведем средства до всех инвесторов и полностью выполним программу, – сообщила М.Литовко.

Она напомнила, что в прошлом году было по программе было введено 10 электрозаправочных станций, плюс одна дополнительная.

Таким образом теперь на территории города будет 27 электрозаправочных комплексов.

Кроме того, на заседании было заявлено о перераспределении 23 миллионов от департамента транспорта в пользу департамента капитального строительства на программу «Жилище», а ГУП «Севэлектроавтотранс» получит 24 миллиона на приведение причальной инфраструктуры в состояние, пригодное для эксплуатации, а также поддержание флота в пригодном состоянии.