«Скифское золото» — ограбление века

Организации выставок с целью похищения музейных экспонатов случались в истории музейных обменов: происходили кражи или подмена подлинников копиями. Заказчики таких преступлений могущественны, а музейных сотрудников обычно используют втемную.

Об этом «Севастопольской газете» рассказала севастопольский историк с 30-летним музейным стажем Людмила Гриненко. По ее мнению, существует много причин сомневаться в подлинности возвращенных Киеву экспонатов из крымских музеев.

Афера столетия

Десять лет весь мир следил за грандиозной аферой нынешнего столетия. В 2013 году более двух тысяч предметов из крымских музеев были вывезены в Бонн, а затем в Амстердам, на выставку «Крым – Золотой остров в Черном море». Инициаторами организации международной выставки выступили представители Рейнского Краевого музея в Бонне (Германия) и Музея Алларда Пирсона (Нидерланды). Основным же организатором выставки стало Министерство культуры Украины.

Название выставки отражало состав экспонатов. Большая часть — это золотые предметы из раскопок античных памятников Крыма. К моменту открытия выставки в Бонне, в составе ее экспозиции было 190 экспонатов из Керченского историко-культурного заповедника, 451 — из Центрального музея Тавриды, 215 — из Бахчисарайского историко-культурного заповедника, 215 — из Национального заповедника «Херсонес Таврический» и 19 экспонатов из Киева и Одессы.

С февраля по август 2014 года сокровища экспонировались в Музее Алларда Пирсона (Университет Амстердама). За это время произошли перемены в политическом статусе Крыма, он воссоединился с Россией. Когда срок выставки «Крым – Золотой остров...» истек, свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. Предметы, полученные из киевского музея, голландцы вернули, а крымские, по требованию украинской стороны, заблокировали.

В течение многих лет «скифское золото», как стали называть крымскую коллекцию, оставалось в Нидерландах. После долгих судебных разбирательств, суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине как часть ее культурного наследия. В конце ноября 2023 года Государственная таможенная служба Украины сообщила, что грузовик со скифским золотом въехал на территорию Киево-Печерской лавры. По словам представителей украинского ведомства, киевская таможня приступила к таможенному оформлению скифского золота. Всего в национальный музей Украины было передано почти 2,7 тонн культурных ценностей из крымских музеев.

Транснациональные махинаторы-коллекционеры

Вероятно, приключения «скифского золота» из крымских музеев на этом не закончатся.

— Во-первых, владельцы транснациональных корпораций, развязывающие войны и «управляющие хаосом» на планете, являются и крупнейшими коллекционерами предметов искусства, в том числе древних. Случаи организации выставок с целью похищения вожделенных кем-то экспонатов известны в истории музейных обменов, причем, кроме обычных краж, происходила и подмена оригинальных вещей копиями, — объясняет Л.Гриненко.

Во-вторых, на подозрения наталкивают и долгие сроки судебных разбирательств, напоминающих намеренное затягивание процесса, считает историк. Вряд ли нидерландская Фемида и впрямь так долго колебалась, кому же присудить экспонаты, в условиях беспрецедентной русофобии на Западе.

— Можно предположить, что решались совсем другие вопросы, например, с подменой каких-то подлинников на копии. Не было бы прецедентов — не было бы и таких предположений! Но, даже если все экспонаты подлинные, то на Украине их, скорее всего, подменят или украдут, ведь эта страна не просто так считается одной из самых коррумпированных, — отметила историк.

Мнение коллеги из Севастополя поддерживает кандидат исторических наук, политолог из Москвы Антон Бредихин. Он также предполагает, что «скифское золото», привезенное из Голландии на Украину, может быть подделкой.

— Последние годы до привоза на Украину оно находилось на территории Голландии. Насколько я помню, оно перемещалось в Германию или Бельгию. Возможно, европейцы подделали его. За это время можно было подделать и вернуть на территорию Украины не настоящие изделия, а их копию, — считает эксперт.

— По сути, произошло ограбление крымских музеев, нарушены все писаные и неписаные правила культурных обменов, и в рамках этого ограбления могут происходить какие угодно «криминальные частности». В условиях военных действий грабить экспонаты проще: всё списывается на вандализм так называемых «повстанцев» или просто на исчезновение предметов в результате разрушений, — заявляет Л.Гриненко.

Мировые музейные катастрофы

Примеров разграбления представителями Запада исторических музеев других государств предостаточно. В сентябре стало известно, что США вернули в Ливан поддельные древнеримские артефакты. Об этом заявляли ведущие ученые Франции и Великобритании. Они обвинили власти Нью-Йорка в репатриации поддельных римских артефактов в эту ближневосточную страну. Ученые утверждали, что идентифицировали копии мозаик на раскопках и в музеях Италии, Туниса, Алжира и Турции и обнаружили доказательства того, что фальсификаторы копировали рисунки с оригинальных мозаик в археологических памятниках или музеях. Восемь из девяти «возвращенных» мозаичных панно оказались подделками.

Существуют свидетельства, собранные волонтёрами ближневосточного офиса Стрингерского бюро международных расследований, которые показывают: массовое разграбление иракских исторических музеев было заранее спланировано американцами.

Накануне вторжения глава иракской Национальной комиссии по культурному наследию доктор Донни Джордж предупреждал, что американцы хотят захватить «не только нашу нефть, но и нашу историю», но коллеги — представители просвещённого Запада — ему не поверили. Теперь же эксперты считают, что большая часть вывезенных из Ирака артефактов сразу перекочевала на черный рынок.

По оценке Министерства туризма и древностей Ирака, в 2003-2004 годах из страны было ввезено 130 тысяч культурно-исторических ценностей, вернуть удалось пока десятую часть.

На Украине изъятие культурных ценностей происходило по другому сценарию. При президентстве Виктора Ющенко всё лучшее из музеев страны хотели сконцентрировать в киевском «Арсенале», где на огромных экспозиционных площадях формировались бы выставки, которые в дальнейшем планировалось вывозить за рубеж после «смотрин» западных эмиссаров. По информации украинских музейщиков, непосредственно перед началом специальной военной операции изъятие экспонатов из региональных музеев киевскими чиновниками приобрело совершенно разнузданный и невиданный масштаб.

— Разве это не часть военных действий в гибридной войне? Покоренные народы лишают культурного наследия, пополняя свои собственные коллекции. На таком фоне трудно представить какое-то благородное возвращение экспонатов туда, откуда так настойчиво пытаются «вытащить» всё ценное, — считает Л.Гриненко.

Ничего никому, — ни эллину, ни варвару!

Когда стало известно, что западные покровители киевского режима передали крымские экспонаты на Украину, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что передача Киеву скифского золота является нелегитимным, бессовестным решением и фактически — кражей. По словам М.Захаровой, своими действиями Гаага «нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова, по сути дела став соучастником захвата уникальных артефактов, которые были обнаружены в результате археологических раскопок в Крыму и с тех пор бессменно находились в крымских музеях».

Высказался по данному вопросу и глава Крыма Сергей Аксенов. Он сказал, что «скифское золото» после передачи его Украине, как и другие ценности, может разойтись по частным коллекциям киевских чиновников. Вернуть его на законное место в Крым можно, только достигнув целей специальной военной операции.

Для выставки «Крым – Золотой остров в Черном море» музей-заповедник «Херсонес Таврический» передавал не золотые вещи, а те, которые рассказывают о жизни античного города, его демократическом устройстве, верности общеэллинским обычаям.

— Не побоюсь утверждать, что одна из самых горьких потерь для национального культурного достояния России, для музейного фонда Херсонеса,— это декрет в честь Сириска — историка из Херсонеса, жившего в III в. до н.э., — опечалена Л.Гриненко и добавляет. — Все предметы когда-то были извлечены археологами из земли Херсонеса Таврического, всегда экспонировались в Херсонесском музее и никаких прав на них Киев не имел и не имеет!