Приватизируют винзавод, Единый расчетный центр и Проект развития Балаклавы

В прогнозный план программы приватизации государственного имущества на 2024 год включены следующие ГУПы: Управляющие компании Нахимовского и Гагаринского районов, Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод», Единый информационный расчетный центр и Проект развития Балаклавы. Соответствующее постановление принято 6 декабря на заседании правительства Севастополя.

Как доложил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Тимур Кулиев, речь идет о приватизации государственного имущества города Севастополя, которое не обеспечивает выполнение государственных функций и полномочий города, с целью поддержания негосударственных сектора экономики, обеспечения поступлений в бюджет денежных средств от приватизации города Севастополя и вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот.

По его словам, это позволит избежать дополнительных затрат на содержание и охрану неиспользуемого в обороте имущества. Кроме того, это требование федерального закона о государственных муниципальных унитарных предприятиях и закона о защите конкуренции.

Т.Кулиев пояснил, что приватизация предусматривается в виде преобразования, поэтому 100% уставного капитала все равно остаются за городом.