Памятного знака плавучему мосту через севастопольскую бухту больше нет

Объект культурного наследия уничтожили шторм, бушевавший в Севастополе в ночь на 27 ноября, а также равнодушие и безучастие городских властей.

Памятный знак на месте плавучего моста через рейд в 1855 году, установленный на краю Николаевского мыса на Приморском бульваре, был окончательно добит ноябрьским штормом. Но его разрушение началось задолго до того, как стихия поставила точку в этом вопросе.

«Севастопольская газета» неоднократно писала о проблемах с сохранением этого исторического объекта. Когда в 2021 году после очередного шторма шел ремонт набережной Приморского бульвара, редакция поинтересовались у тогда еще директора департамента городского хозяйства, а ныне и.о.замгубернатора Евгения Горлова, планируется ли полная реконструкция набережной и памятного знака плавучему мосту. Вопрос привел начальника горхоза в замешательство. Он даже не понял о чем его спрашивают.

— Плавучий мост... А где это? Не могу ответить, — удивился тогда Е.Горлов.

— Горько от этого, за чиновников стыдно, а «за державу обидно!» — такими словами «Севастопольской газете» прокомментировала утрату исторического монумента Ольга Троицкая — жительница Севастополя, вдова петербургского художника Константина Троицкого — потомка создателя плавучего моста генерал-лейтенанта Александра Бухмейера.

— Нагрянул очередной шторм и исчез навсегда еще один памятник героической обороны Севастополя и служения Отечеству. Говорили о его плачевном состоянии лет 10, если не больше. Неравнодушные севастопольцы, журналисты, историки старались привлечь внимание компетентных органов, получить от них отклик и поддержку. Всё напрасно. А ведь, если задуматься, нет разницы в уничтожении памятника стихией и просто равнодушным, халатным отношением к сохранению культурного и исторического наследия. Итог один: «потомкам в пример» оставлять нечего — мало что сберегли, а своего равнозначного не создали, — сожалеет сегодня О.Троицкая.

Крымский военный историк, редактор военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Ченнык сказал, что разрушающиеся повсеместно памятники истории словно намекают, что с нашей памятью в последнее время что-то не так.

— В конце ноября не вражеские ракеты ударили по городу, а шторм принес разрушения: Памятного знака на месте сооружения плавучего моста через Севастопольский рейд, установленного в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя, больше нет. Нет больше памяти о воинах, потомки которых сейчас под снарядами исполняют воинский долг в СВО, — отметил историк.

Согласно информации Севнаследия, данный объект культурного наследия как и многие другие в Севастополе, был бесхозным, поэтому реставрировать и содержать его было некому.

При этом в августе 2022 года на заседании правительства города обсуждался вопрос о берегоукрепительных работах на территории Южной бухты. Тогда выяснилось, что участок набережной Приморского бульвара в районе ресторана «Мекензи» и Николаевского мыса передан Севастополю из федеральной собственности для последующего благоустройства.