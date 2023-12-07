Особый противопожарный режим отменили

– В настоящее время на территории города Севастополя установилась достаточно влажная погода, и температура воздуха опустилась, – сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

На это губернатор Михаил Развожаев признался, что причиной отмены особого противопожарного режима стала вовсе не «достаточно влажная погода», а действие с 1 декабря Указа «Об ограничении действия физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий, за исключением, пиротехнических изделий 1 класса», что и позволило отменить особый противопожарный режим. Прежде режим позволял регулировать и наказывать за применение пиротехники.

Правда, по словам А.Краснокутского, именно сейчас благодаря дождям в городе достигнут нулевой уровень пожарной опасности

Хлопушки и бенгальские огни — можно!

Таковые как раз и относятся к пиротехнического изделиям 1 класса.

К ним относятся изделия, у которых в числе опасных факторов отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве осколки, а радиус опасной зоны составляет не более 0,5 метра.

Это в основном фейерверки для помещений: хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны, которые используются, в основном, только в бытовых домашних условиях.