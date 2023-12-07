Лесных пожаров стало меньше

С 17 декабря 2023 года завершается противопожарный период в севастопольских лесах, сообщила 6 декабря на заседании правительства руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, теперь для природоохранников наступает период подготовки к сезону 2024 года по предотвращению лесных пожаров.

Предварительные итоги прошедшего сезона уже подведены, и они настраивают на оптимизм. Так, уже сейчас можно сказать предварительно, что количество лесных пожаров уменьшилось по сравнению в 2022 годом на 23 %, а площадь, пройденная лесными пожарами, сократилась на 16%.