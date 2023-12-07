Контракты по новой транспортной маршрутной сети заключат до 29 декабря

Определились со сроками заключения контрактов с перевозчиками, которые будут работать на новой маршрутной сети общественного транспорта.

Как уже сообщалось, новая таковая одобрена всеми инстанциями и начнет работать с 1 января.

На заседании же правительства 6 декабря приняли постановление, которое позволит осуществить закупку у единственного поставщика и начать процедуру контрактации и введение соответствующих лимитов по городским маршрутам. – То есть, мы уже переходим к реализации новой маршрутной сети.

Все контракты будут заключены до 29 декабря 2023 года и с 1 января 2024 года будут работать на новых маршрутах, – доложил на заседании правительства директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Ранее сообщалось, что в результате общественных обсуждений новой городской маршрутной сети, которые начались еще в марте 2023 года, в схему добавился один маршрут и исключены пять.