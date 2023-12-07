Избирательную систему Севастополя подготовили к предстоящим выборам

Образовали 10 новых избирательных участков, согласовали их расположение и границы. Три участка упразднили, путем их слияния с другими. Теперь в Севастополе вместо 180 избирательных участков на предстоящих выборах будут работать 187.

Разобраться в произведенной реорганизации «Севастопольской газете» помог заместитель председателя Севизбиркома Александр Чмыхалов.

— В настоящее время в городе произошла значительная реорганизация и количества и границ избирательных участков. В настоящий момент дополнительно создано 10 избирательных участков и три избирательных участка ликвидировано, — рассказал А.Чмыхалов.

По его словам, изменения в избирательной системе Севастополя назревали давно, а поскольку в следующем году страна и город входят в большой избирательный цикл — выборы Президента и депутатов местного Законодательного собрания, эту работу провели заранее. В горизбиркоме уверили, что преобразования выполняли исключительно для удобства и по просьбам избирателей.

Новые участки

По словам зампреда Севизбиркома, сложная ситуация складывалась на избирательном участке №13 в Балаклавском районе и участке №42 в Гагаринском районе.

Участки охватывают людей, в основном проживающих в садовых товариществах на мысе Фиолент. Численность зарегистрированных избирателей на участке №13 превышала шесть с половиной тысяч человек при допустимых трех тысячах, а к участку №42 было прикреплено семь тысяч избирателей.

Чтобы избирателям с Фиолента не приходилось ездить на ул.Урожайную на 7-й км Балаклавского шоссе (уч.№13), на что уходит порядка полутора-двух часов, было принято решение разукрупнить данные избирательные участки и образовать новые — по месту проживания избирателей. Таким образом на базе участка №13 образовано три участка, а на базе участка №42 — четыре. Сейчас с учетом проведенных организационных мероприятий избирателям потребуется 10-15 минут, чтобы попасть на места для голосования.

Кроме этого в Балаклавском районе за счет разукрупнения избирательного участка №17 образован дополнительный избирательный участок. Территория этого участка огромная и распространяется от поселка ГРЭС в Инкермане до ул.2-й Обороны на Сапун-горе.

Прямого транспортного сообщения с Корабельной стороной и Инкерманом нет. Чтобы добраться из точки А в пункт Б общественный транспорт делает большой крюк через Ялтинское кольцо. Теперь избиратели, которые проживают на Сапун-горе, в садовых товариществах вдоль Лабораторного шоссе и на части улицы Генерала Жидилова, будут голосовать на новом избирательном участке на территории садового товарищества «Гавань» в районе хутора Дергачева.

Дополнительно проведена работа в жилом массиве бухты Казачья (Гагаринский район). Там было два избирательных участка №37 и №38 с большим количеством избирателей. Для них организовали еще один дополнительный участок.

Изменения затронули и район улиц Шевченко-Маринеско. Там образовано два новых участка, которые будут расположены в школе «Экотех». Кроме этого уточнены границы и образован участок в районе жилого массива на ул.Астана Кесаева.

Ликвидированные участки

В тоже время путем объединения с другим участком ликвидирован участок №80 в районе ул.Дыбенко-Ерошенко в Гагаринском районе. В Ленинском укрупняется участок №93, а участок №96, который находился в шахматном клубе «Орленок» на ул.Большой Морской, 50 объединяется с участком, расположенном в школе №39 на ул.Очаковцев, 25.

Именные избирательные участки

Впервые идея именных избирательных участков была реализована Севизбиркомом в 2022 году. Сейчас существует уже девять таких участков.

— Представители Севизбиркома вышли с инициативой, чтобы по ходатайству жителей, участковых избирательных комиссий, органов власти можно было присваивать избирательным участкам имена заслуженных людей, — объяснил А.Чмыхалов. —Так одному из первых избирательных участков в Балаклаве было присвоено имя Нины Селивановой — почетного гражданина Севастополя. Также в 2022 году избирательному участку №7 присвоено имя участника СВО, погибшего в самом начале боевых действий на Украине, Всеволода Ярославцева. Он преподавал в школе, где размещен участок.

Основная цель присвоения имен избирательным участкам в том, что на территории каждого района жили и живут заслуженные люди, которые внесли большой вклад в развитие и защиту города — это труженики, герои Великой Отечественной войны и специальной военной операции. На таких участках обязательно будет размещена экспозиция, посвященная человеку, чьим именем назван он назван. Таким образом, молодой избиратель сможет познакомиться с судьбой прославленного севастопольца, а взрослые — просто вспомнят об этих людях, считают в горизбиркоме.