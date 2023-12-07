Экс-руководитель дирекции по строительству СевГУ должен вернуть три миллиона рублей

Бывший руководитель дирекции по строительству Севастопольского государственного университета необоснованно выплатил подрядчику более 3,3 млн бюджетных рублей. В учебных корпусах университета смонтировали дешевые кондиционеры, а также не доделали воздуховоды и системы отопления.

«В апреле 2019 года бывшим должностным лицом вуза приняты работы по ремонту зданий университета, часть которых заведомо не была исполнена. В учебных корпусах смонтировано более дешевое оборудование системы кондиционирования, чем предусмотрено техническим заданием к договору. Кроме того, частично не произведены прокладка трубопроводов отопления, газоснабжения, воздуховодов, очистка стен, армирование ступеней и смена жалюзийных решеток», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Еще в прошлом году Гагаринский районный суд Севастополя признал экс-главу дирекции по строительству университета виновным в превышении должностных полномочий. Но прокуратура города потребовала выплатить еще и ущерб в размере 3,3 млн рублей и направила во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга исковое заявление. Суд с исковыми требованиями согласился и теперь прокуратура контролирует возвращение средств.

В прошлом году было возбуждено уголовное дело на бывшего начальника севастопольского подразделения федеральной компании-подрядчика «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России. Предприятие отвечало за ремонт в общежитиях университета. Часть товаров на стройплощадку не поступила — бюджету был причинен ущерб в размере 12 млн рублей.

Еще ранее стало известно, что в декабре 2019 года руководитель ООО «ГласСтрой» передал проректору СевГУ часть взятки в размере 3,1 млн рублей. Компания должна была отремонтировать учебно-лабораторный корпус и библиотеку университета. Предприятие оштрафовали на 20 млн рублей, а проректора посадили на пять лет.