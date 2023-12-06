Соревновались шахматисты-ветераны

В Севастопольском шахматном клубе завершились чемпионат города по классическим шахматам среди ветеранов. Всего в соревнованиях приняли участие десять шахматистов в возрасте от 60 лет и старше. Самый возрастной участник – 1941 года рождения.

В завершающий день чемпионата играли решающий тур. Победитель турнира – Рафаиль Низамутдинов – определился досрочно, напряженная борьба развернулась за второе и третье призовые места. В итоге, среди мужчин второе место – у Сергея Нелюбина, третье – у Владимира Именчука. Первое место среди женщин заняла Татьяна Петрук.

Чемпионат города среди ветеранов проводится ежегодно в конце ноября-начале декабря и проходит, как правило, в упорной борьбе, поскольку играют не просто любители, а лучшие шахматисты города в своей категории. Среди них – тренеры по шахматам, руководители шахматных секций.

Многие участники имеют спортивные разряды: Михаил Крылов, В.Именчук, С.Нелюбин, Т.Петрук – кандидаты в мастера спорта.

– Не нужно думать, что ветераны утратили былой задор, они ждут этих соревнований и серьезно борются за результат. За столами кипят нешуточные страсти, потому что все решается в последние минуты, как правило, при общем равенстве сил. Кроме того, для многих из них, шахматы – это образ жизни, – рассказал линейный судья чемпионата Вячеслав Рудь.

По его словам, победитель нынешнего ветеранского турнира будет приглашен на соревнования, которые состоятся в феврале 2024 года в Южном Федеральном округе, куда съедутся победители ветеранских турниров своих регионов.

Так было и в прошлом году, когда Севастополь представил кандидат в мастера спорта С.Нелюбин. Теперь он передал эту эстафету Р.Низамутдинову.

В.Рудь рассказал, что в Севастополе регулярно проводятся городские чемпионаты по шахматам по трем дисциплинам: классические шахматы, рапид и блиц. Ближайшие, по рапиду, в которых смогут принять участие все желающие, намечены на 23-24 декабря.

Также в городе проводятся турниры, посвященные памяти известных в прошлом шахматистов. Один из таких открытых турниров в ближайшее время пройдет В Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина и будет посвящен памяти русского шахматиста князя Дмитрия Урусова, одного из организаторов Петербургского общества любителей шахматной игры.

Как рассказал Р.Низамутдинов, заниматься шахматами он начал с шести лет, когда еще жил в Казахстане. В Севастополь переехал из Астрахани в 2020 году, а в 2022-м стал лучшим шахматистом Гагаринского района. Признается, что-из-за работы – он ведет секцию шахмат в Инженерной школе – участвовать в соревнованиях удается не так часто. Своих нынешних соперников считает весьма достойными, говорит, что просто звезды так сошлись. В ходе чемпионата Р.Низамутдинов сыграл восемь партий, из которых семь выиграл, а одну сыграл вничью.

Т.Петрук ведет шахматную секцию в школе №32, в ее секции занимаются 20 детей.

– Женщины, как и мужчины, могут проявить себя через шахматы, благодаря этой игре развивается абстрактное мышление, память, видение шахматного поля, усидчивость, терпение, стремление к победе, – отметила Т.Петрук. Она также напомнила, что в Севастополе живет гроссмейстер Наталья Ручьева, которая в свое время много раз играла за рубежом и с которой она с удовольствием играет.

Сама Т.Петрук также много играла на выезде, а недавно в Санкт-Петербурге на Восьмой спартакиаде пенсионеров из восьми очков набрала пять. В итоге получилось, что из 90 регионов севастопольская команда заняла 21 место, что является весьма достойным результатом.