Подарили четыре машины для выполнения задач на СВО

Одной из воинских частей Черноморского флота передали четыре новых автомобиля повышенной проходимости — ЗИЛ и три УАЗа. Машины должны помочь военнослужащим выполнять задачи на СВО.

Ключи от автомобилей командиру части передали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Парк сухопутной части ЧФ пополнился ЗИЛом, УАЗом «Патриот» и двумя УАЗами СГР. Деньги на них собирали горожане и меценаты. Вручая подарок, М.Развожаев отметил, что «сегодня гражданское население города снова сплотилось для помощи фронту».

По словам главы города, штаб «Мы вместе — Севастополь» объединяет огромное количество неравнодушных севастопольцев, которые оказывают меценатскую помощь и выходят с инициативами, в том числе, чтобы приобретать технику для воинских частей. А заместитель председателя Заксобрания Илья Журавлев внес значительную лепту в покупку этой техники.

В свою очередь, В.Соколов отметил особое единство города и флота в дни специальной военной операции.