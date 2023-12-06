Определять малоимущие семьи теперь будут иначе

При определении общего дохода семьи теперь за основу будут брать уровень прожиточного минимума на одного человека, а не отдельно по детям, работающим и пенсионерам.

Соответствующее постановление принято 6 декабря на заседании правительства Севастополя.

Как пояснила и.о.директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова, на федеральном уровне были изменены подходы к определению малоимущей семьи. В соответствие с чем, по ее словам, появляется новая формулировка малоимущей семьи, которая полностью регулирует механизм предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта.

– На сегодняшний день, мы определяем совокупный доход, исходя из прожиточных минимумов в разрезе социально-демографических категорий. В новой формулировке совокупный доход будет определяться, исходя из среднедушевого дохода. То есть, не будут считаться отдельно на ребенка, на пожилого человека, на работающего и т. д., а будет совокупный доход семьи, – пояснила Е.Бардакова.

– Ранее, если в домохозяйстве проживают вместе, мамой и папой и детьми пожилые родители, братья и сестры со своими семьями, совокупный доход учитывался также и их доход пр и определении критерия нуждаемости. В новом механизме этот подход поменялся, и теперь будут учитываться только члены конкретной семьи, даже если они проживают в одном домохозяйстве с другими, – уточнила чиновница.

--То есть, пенсия бабушки не будет добавляться к молодой семье, чтобы определить их уровень дохода, – отреагировал глава города.