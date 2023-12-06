Оформили на себя землю по подложным документам

Риелтор и двое жителей Черноморского предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при оформлении земельных участков.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Черноморского района. Риелтор, а также брат с сестрой обвиняются в совершении мошеннических действий группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба в особо крупном размере.

Раздольненским межрайонным следственным отделом установлено, что риелтор и двое жителей Черноморского района предоставили для госрегистрации пакет документов с ложными сведениями о принадлежности им земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате чего на брата и сестру было зарегистрировано право собственности, а из собственности Межводненского сельского поселения выбыли участки общей рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей, что является особо крупным размером.

Преступная схема была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым. Для возмещения причиненного ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствием наложен арест на данные участки.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.