Обворовавших алуштинского бизнесмена четверых мужчин задержали в Подмосковье

Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали в Москве и Подмосковье четверых мужчин, подозреваемых в краже денег, драгоценностей и одежды на общую сумму семь миллионов рублей из дома предпринимателя в Алуште, сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Крым.

«На территории Москвы и Подмосковья задержали четверых ранее судимых мужчин в возрасте от 32 лет до 51 года, подозреваемых в краже из частного домовладения, расположенного в Алуште. <...> В ночь на 27 августа 2023 года сообщники через окно проникли в строение и похитили из шкафа и прикроватной тумбочки 1,3 млн рублей, 1,7 тысячи долларов, 400 евро, двое наручных золотых часов, ювелирные изделия, брендовую одежду, после чего покинули Республику Крым, надеясь избежать уголовной ответственности. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей», — цитирует сообщение МВД ТАСС.

При обысках изъято 629 тысяч рублей и 300 долларов, ювелирные изделия, сим-карты, телефоны, а также автомобиль, который использовался при совершении кражи. Задержанных доставили в Алушту. Дело возбуждено по статье «кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой».