Департамент городского хозяйства возглавила Наталья Гуляева

Очередным руководителем департамента городского хозяйства с приставкой «и.о.» стала Наталья Гуляева. Как сообщается, чиновница будет выполнять обязанности руководителя департамента до официального назначения нового главы горхоза.

До этого Н.Гуляева занимала должность начальника управления благоустройства, еще раньше – начальника нормативно-правового отдела управления административно-технического контроля департамента.

Напомним, что прежний руководитель департамента городского хозяйства Вероника Лисовская была отстранена от занимаемой должности решением губернатора Михаила Развожаева после обрушения 25 ноября подпорной стены на спуске Адмирала Октябрьского.