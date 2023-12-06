Чрезмерный патриотизм кондитеров вызвал вопросы у геральдистов

Появившийся в продаже в леденец с изображением городских символов и в расцветке флага России возмутил геральдистов Севастополя. Они увидели в этом признаки надругательства над государственной символикой.

Члены экспертной группы Геральдической комиссии при губернаторе Севастополя написали открытое письмо, в котором объявили «о катастрофическом положении дел в области геральдики» в городе-герое.

«Поводом к нашему открытому обращению стал малозаметный, но значимый факт: в ряде торговых точек города-героя Севастополя появилось в продаже кондитерское изделие — конфета-леденец с изображением символов города на круге, имеющем расцветку государственного флага Российской Федерации. Мы обязаны указать на то, что государственный флаг РФ и государственный герб являются официальными государственными символами. Правила их использования строго регламентированы», — говорится в письме экспертов.

По мнению председателя Севастопольского геральдического общества «Гераклея» Юрия Жемойдо и международного эксперта по теоретическим основам символизма Михаила Баканова, употребление такого леденца в общественных местах способствует воспитанию неуважения к государственным символам. Особенно, если представить картину идущих по улице людей, которые лижут такую конфету.

Впрочем, судя по всему, леденцы не особенно популярны — массовых их продаж не замечено. Но члены Геральдической комиссии в своем открытом письме обращают внимание на небрежное отношение города к символике в целом. Это касается герба и флага Севастополя, а также реестра символов, эмблем и логотипов городских служб и предприятий, которого попросту нет.

«Не соблюдены основные требования оформления и регистрации городской символики — герб и флаг не прошли экспертизу Геральдического совета при президенте РФ, что является обязательным для внесения в Государственный регистр, — говорится в письме.

Эксперты предлагают навести порядок в городе в области геральдики, так как «подобное положение дел в Севастополе в области символики, называемой патриотической столицей России, просто недопустимо».

По словам Ю.Жемойдо и М.Баканова, необходимо создать Геральдический совет со статусом при Заксобрании или Общественной палате. Систематизировать знаково-символьное пространство Севастополя и предложить варианты его пополнения и защиты, создать городской геральдический регистр, внести ясность по вопросу о праве пользования гербом и разработать регламент по праву использования символики города.

Но пока, как считают авторы письма, их обращения не находят ни должной поддержки, ни понимания в органах местного самоуправления и государственной власти.

Прецеденты были

Кстати, вопросы о том, можно ли использовать государственную символику в кондитерских изделиях, периодически возникают в разных регионах. Например, хлебопекарное предприятие в Калининграде решило украсить к 23 февраля торты российским флагом. Юристы сказали, что так делать можно и процитировали закон: «Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации».

В принципе, формального запрета на использование изображения российского флага на этикетках какой-либо промышленной продукции, в том числе и алкогольной, законодательство не содержит. Правоприменительной практики, которая расценивала бы такое размещение как надругательство, в общем-то нет. Но нюансы все-таки важны, да и на какое кондитерское изделие наносится символика, судя по всему, тоже нужно учитывать.