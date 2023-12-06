Благоустройство сквера у Центрального рынка обсуждали в темноте

Проект преображения сквера у Центрального рынка и школы №44 назначили к обсуждению в вечернее время, когда из источников освещения остались разве что уличные фонари.

Под один из них, весьма условно освещающем планшет со схемой благоустройства, и пригласили жителей близлежащих домов. Их пришло немного. А те, что пришли, старательно вглядывались в едва подсвеченные зеленые треугольники и квадратики на чертежах.

Участие в обсуждении также принял глава Ленинского района Максим Сердюк. Для него у жителей вопросы уже были припасены. Первый — о круглосуточных общественных туалетах, которых в центре города явно не хватает, из-за чего городские скверы в темное время используются в качестве отхожих мест.

В ответ глава района кивнул на туалет в расположенном по соседству Комсомольском парке. Мол, там из-за вандалов туалет вынуждены были сделать платным. И вообще, устраивать общественные туалеты, пусть даже платные, «себе дороже».

Пояснить, что хотят сделать проектировщики в сквере, взялась представитель севастопольской проектной организации «Новый город» Анастасия Щербакова. Она была заметно огорчена, что под тусклым фонарем плоды усилий разработчиков фактически было не разглядеть. Поэтому пришлось объяснять задумку, что называется, на пальцах.

Итак, площадь благоустраиваемой территории составляет 6700 квадратов и включает собственно небольшой сквер у остановки общественного транспорта и аллею вдоль средней школы №44. На этой территории предусматривается устройство нового твердого покрытия — плитки, озеленение новыми растениями и санитарная обрезка старых. Как пояснила А.Щербакова, по рекомендации дендрологов, часть деревьев необходимо удалить, поскольку они находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и поражены стволовой гнилью.

Кроме того, планируется установить скамейки, урны, приствольные решетки, а также арку с декоративным освещением. В проект также включили устройство качелей, но идея определенно вызвала неприятие у местных жителей. Поэтому качели оказались в состоянии неопределенности.

— Мы собрались для того, чтобы понять запрос аудитории. Это и мой родной город, и мы все работаем для того, чтобы здесь было хорошо всем, — подчеркнула А.Щербакова.

Она заверила, что центральное расположение сквера исключает применение откровенно кичевых малых форм, какие иногда появляются на иных городских территориях.

Представителю организации «Городские реновации» и «ВелоПобеда» категорически не понравились приствольные решетки, поскольку, по его словам, они проваливаются и не приспособлены для ходьбы по ним.

Второй его вопрос касался устранения имеющегося перепада высот вдоль аллеи, для достижения нормативной доступности городской среды. Фактически речь идет о том, чтобы повысить уровень аллеи для обеспечения более плавного съезда. Ответ был однозначный: «Здесь это сделать невозможно!»

В целом, вопросов было немного. По этой причине М.Сердюк признал, что теперешнее обсуждение собрало недостаточно жителей и потому администрация района намерена созвать, как минимум, еще одно обсуждение в один из ближайших выходных, причем, «по-светлому».

Какие территории благоустроят в 2024 году

Перечень благоустройства на следующий год 2024 год по нацпрограмме «Комфортная городская среда» содержит следующие территории:

— сквер у Центрального рынка на ул.Одесской, 3;

— зеленая зона между домами №26 и №32 на пр.Октябрьской Революции;

— сквер у мемориала «Погибшим односельчанам» на ул.Софьи Перовской, 10а в поселке Любимовка;

— зеленая зона в районе дома №5а на ул.Сумской в селе Хмельницком;

— территория между домами №31 и №35 на ул.Центральной в селе Родном;

— зеленая зона в районе дома №2 на ул.Юбилейной в селе Фронтовом;

— территория в районе дома №7 на ул.Шевкопляса в Инкермане;

— сквер вокруг пруда «Зеленуха» на ул.Ивана Пахомова в селе Орлином;

— общественная территория около спортивной площадки в районе дома №24 на ул.Ветвистой в поселке Солнечном;

— территория у Дома культуры в селе Вишневом.