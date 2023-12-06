«Банкиры» и «следователи» за неделю облапошили 30 жителей Крыма

Полиция Крыма предупреждает о схемах дистанционных мошенничеств: за минувшую неделю жертвами стали 30 жителей полуострова, лишившихся нескольких миллионов рублей! Мошенники осуществляют звонки через Вотсап, Телеграм и Вайбер, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов.

В полицию обратились 18 жителей Крыма, пострадавших от действий мошенников по такой схеме. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 9,34 миллионов рублей.

Жительнице Ялты позвонил на мобильный телефон неизвестный с предложением о заработке путем инвестирования. Желая разбогатеть пострадавшая перевела на указанный ей неизвестным счет 442,5 тысячи рублей. После того, как со счета потерпевший списались денежные средства, связь с оппонентом прервалась.

Обратившаяся в полицию с заявлением о мошенничестве жительница Ленинского района Крыма рассказала, что ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов» с радостным сообщением: ей положена компенсация за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты. Мошенник заверил, что деньги в ближайшее время будут перечислены на ее счет, но сначала необходимо оплатить услуги юриста. Женщина перевела на указанный злоумышленником счет 352 тысячи рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

14 звонков были осуществлены при помощи мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба — 8,135 миллионов рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер, используя логотипы известных банков, и представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные счета», убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют.

Таким образом жительница Евпатории перевела на указанные злоумышленником счета около 6,5 миллионов рублей.

По такой же схеме мошенники завладели деньгами жителей Симферополя, Симферопольского и Первомайского района на общую сумму около 600 тысяч рублей. Заявители рассказали, что мошенники звонили им на Вотсап и Телеграм и действовали по схеме «Ваши банковские счета находятся под угрозой атаки мошенников». После чего предлагали перевести деньги на «резервные счета». Услышав такую информацию, граждане теряли бдительность и, в надежде на сохранение своих сбережений, действовали по указанию злоумышленников.

Забрасывают социальные сети

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

— объявления о продаже различных товаров;

— предложения о работе через интернет-сайты;

— информацию о легком заработке путем инвестиций.

10 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и сайтов, в результате чего граждане лишились 922,97 тысяч рублей.

Житель Симферопольского района перевел через интернет-банкинг более 152 тысяч рублей на счет мошеннику. Как рассказал сотрудникам полиции потерпевший, на одном из форумов в интернете он увидел информацию об оказании помощи при получении водительского удостоверения: права можно сделать неофициально, без сдачи госэкзамена. По своей наивности мужчина осуществил денежный перевод, после чего связь с «благодетелем» прервалась.

Лжепокупатели и лжепродавцы

В полицию поступило заявление от жительницы Ялты. Женщина сообщила, что на электронную почту ее фирмы пришло сообщение от индивидуального предпринимателя со счетом на оплату за товар. После того, как по указанным реквизитам произвели оплату в сумме более 402 тысяч рублей выяснилось, что предприятие никаких договоров с данным ИП не заключало.

Жительница одного из сел в Сакском районе нашла предложение о продаже автомобильных покрышек на сайте бесплатных объявлений и написала продавцу. Уточнив информацию и окончательную стоимость товара, она перевела 12,8 тысяч рублей по указанному номеру телефона. Когда связь с «продавцом» прервалась, женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

Два гражданина лишились 22,14 тысяч рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Житель села в Симферопольском районе продавал через интернет-сайт гироскутер. На сайте, где он опубликовал объявление о продаже товара, ему пришло сообщение от неизвестного. «Покупатель» сообщил, что его устраивает цена и предложил перейти по ссылке для получения оплаты за уличное транспортное средство. После заполнения всех данных со счета потерпевшего списались денежные средства в сумме более 14 тысяч рублей.

По аналогичной схеме лишилась денег жительница Черноморского. Она разместила на известном сайте объявление о продаже куртки. Под видом покупателя неизвестный прислал ей сообщение со ссылкой на ресурс получения оплаты, перейдя по которой женщина заполнила графы с указанием своих персональных данных. В результате со счета заявительницы были списаны денежные средства в сумме около восьми тысяч рублей.

40 тысяч рублей перевел на счет мошенника ялтинец. С заявлением о мошенничестве он обратился в полицию и сообщил, что в Телеграм ему пришло сообщение от неизвестного, который предлагал произвести обмен валют по очень выгодному курсу. Мужчину заинтересовало предложение. Он осуществил перевод на указанный злоумышленником счет и лишился денег.

Пресс-служба МВД по Республике Крым в очередной раз напоминает: не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас!