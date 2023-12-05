Задержали пьяного «минера»

Установлено, что 40-летний безработный житель города из дома трижды звонил оператору ГУ МЧС России по Севастополю и делал ложные сообщения. В двух случаях злоумышленник сообщил, что многоквартирный дом, в котором он проживает, а в третьем случае, многоэтажка, находящаяся по соседству, заминированы.

По указанным адресам незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб. С применением служебных собак полицейские обследовали дома, а также прилегающие территории. Предметов, представляющих угрозу, выявлено не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался, что «минировал» дома в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений.

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Нахимовскому району возбуждены уголовные дела за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до трех лет.