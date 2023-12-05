Водолазы обследуют причалы

Полноценное восстановление катерного сообщения в Севастополе невозможно без обследования подводной части причалов, поэтому к этой работе подключили водолазов.

Уже известны результаты водолазного осмотра причала в Голландии (№29), а также катерного причала №155 в Артбухте: взрывоопасных и посторонних предметов не обнаружено, глубины без изменений. Это позволяет запустить сообщение на линии в Голландию, сообщила пресс-служба ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Также в ГУПе отчитались об уборке мусора на причале № 11 (пл.Захарова, Северная сторона), очистке от намывного песка в районе кассовой зоны и пункта досмотра транспортной безопасности.

Пока обследование подводной части катерного причала №11 не проводится из-за плохой видимости воды. В районе проведения работ она менее полуметра.

На очереди для обследования — причалы бухты Аполлонова и Троицкая.