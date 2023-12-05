В севастопольской клинике москвичку неудачно перекроили

Следком проверит одну из севастопольских клиник, в которой неудачно сделали пластические операции жительнице Москвы. Женщина уже больше года ездит на лечение в севастопольский военный госпиталь.

«По поручению руководителя ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева организована проверка информации из социальных сетей о травмировании жительницы Москвы в результате проведения косметологических процедур в одной из частных клиник Севастополя», — сообщает пресс-служба Следкома.

История москвички Анастасии была опубликована в телеграм-канале «Mash на волне». Женщина решила приехать в Севастополь из столицы, чтобы за 325 тысяч рублей сделать подтяжку век, груди и живота.

По словам пострадавшей, подготовка к операциям состояла только из общего анализа крови. После выписки у нее начались сильные боли в животе. Позже к болезненным ощущениям прибавились некроз и шрамы, а «около килограмма грудных имплантов» еще больше ухудшили внешний вид груди.

Женщина — жена военнослужащего, поэтому она обратилась в севастопольский госпиталь, куда теперь регулярно приезжает на лечение. Кроме того, она обратилась в суд, с требованием взыскать с клиники 325 тысяч рублей материального ущерба, 325 тысяч рублей — компенсацию морального вреда и еще почти 160 тысяч рублей — расходы на судебные медицинские экспертизы. Всего 810 тысяч рублей. Но клиника с таким судебным решением не согласилась, хотя хирурга, делавшего операции, уволили. Теперь в ситуации будут разбираться следователи.

«В рамках процессуальной проверки, организованной на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, будут установлены обстоятельства проведения пластических операций, дана оценка действиям медперсонала, проверено наличие разрешительных документов на таковой вид деятельности у клиники», — заявили в Следкоме.