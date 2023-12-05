Создали диораму знаменитой битвы Кутузова под Алуштой

В Алуштинском историко-краеведческом музее открылась диорама, посвященная одному из самых интересных эпизодов российской военной истории — знаменитому сражению при деревне Шума под Алуштой, состоявшемуся 4 августа 1774 года. Именно в этом сражении принял участие тогда еще полковник Михаил Голенищев-Кутузов. Там он и получил свое знаменитое ранение, сделавшее его узнаваемым.

Создатель панорамы художник-баталист Игорь Дзысь рассказал «Севастопольской газете», как шла работа над диорамой.

Он начал с того, что о создании картины сражения под Алуштой задумывался еще в юном возрасте, а всерьез вернулся к этой мысли лет 20 назад, приехав однажды в Симферополь. Правда, из-за отсутствия достаточных средств, тогда речь шла исключительно о создании нескольких черно-белых картин на тему битвы.

В поисках натуры не раз выезжал в район Алушты, к месту остатков крепости Фуна, где, как считалось, и происходило сражение. Однако тогда раньше намерений дело не пошло.

К счастью, отсрочка пошла пользу всем: один из крымских краеведов нашел карту, которая при наложении на современную, дала точное представление, где реально происходила битва. Оказалось, что это было в районе современной Верхней Кутузовки. Эта информация стала достояние широкой общественности, идею стали раскручивать. Тема заиграла разными гранями, превратилась в легенду, но фактически о том, как все было, никто не знал.

К тому времени И.Дзысь переехал жить в Симферополь, устроился работать художником в Центральный музей Тавриды, и уже в новом статусе вернулся к своей мечте.

Панорамный подход

Тему проработали с историками, краеведами и в очередной раз выехали к месту событий для выбора точки, которая бы давала привязку к местности.

— Мне хотелось не ограничиться одним эпизодом, а максимально раскрыть тему. В итоге мы остановились на эпизоде начала сражения, когда батальон московских гренадер под командованием М.Кутузова, выдвигается для атаки. По замыслу, на полотне есть штаб, присутствуют казаки, артиллерия, егеря, рота мушкетерского батальона, которая атаковала противника с другой стороны, — рассказал И.Дзысь.

По словам художника, в XVIII веке на этом месте находились две греческие деревни: Демерджи и Шума (ныне Верхняя Кутузовка). Алушта тогда тоже была довольно безлюдной деревней с остатками старой крепости. В сторону моря открывалась прекрасная Алуштинская долина, которая и стала эпицентром боя...

— Теперь на этом месте находится лавандовое поле. Как раз к этому месту мы вышли в поисках панорамы битвы, где хорошо видны Демерджи и Алушта. Я избрал для изображения не диорамный принцип построения композиции, а панорамный, более пространственный, в результате чего появляется ощущение большого объема. Притом, что размер полотна диорамы — пять на два метра, плюс глубина предметного плана — два метра, — продолжил рассказ баталист.

Пе его словам, такой художественный прием позволил изобразить на полотне три тысячи русских солдат, а также турецкие позиции и еще 350 турецких военных кораблей, которые растянулись от Судака до Алушты. Тогда с помощью этой невероятной армады турки высадили 35 тысяч солдат.

Парадоксы истории

К этому моменту Русско-турецкой войны 10 (21) июля 1774 года в лагере при деревне Кучук-Кайнарджи (ныне, территория Болгарии) был подписан мирный договор между Российской и Османской империями, который официально положил конец Первой турецкой войне. Однако, вопреки формально установленному миру, турки в Крыму продолжали бесчинствовать. В это же время происходило восстание в Бахчисарае... Но, поскольку часть войск из района Алушты уже отходила, о событиях на полуострове было известно немного. В результате, на момент начала сражения 4 августа 1744 года всего-то оставалось порядка 2800 человек. Причем, о количестве противника никто толком ничего не знал, по крайней мере, на момент утреннего построения. Когда же Кутузов и другие офицеры посмотрели в подзорную трубу, они увидели в разы превосходящего противника.

— С таким перевесом сил даже Суворов не сталкивался! Ему противостояли примерно 25 тысяч, а тут турок было не меньше ста тысяч, и отступать некуда. А у наших еще и форма красная, по сути, тонкая красная линия, выстроенная в «каре». Но ведь победили! — усмехнулся И.Дзысь.

Его легкая ирония связана еще и с тем, что в современных условиях для того, чтобы дойти быстрым шагом с места начала атаки до тогдашних турецких укреплений, понадобилось бы минут 15-20. А бой шел шесть часов!

Война в кружевах

Боевые действия во второй половине XVIII века мало напоминали нынешние военные действия. Тогда ведь никто по кустам не бегал, все происходило чинно и благородно. В атаку шли красивыми рядами, в случае нарушения строя, останавливались, равнялись. Время от времени обедали под бокал вина.

— Там же еще оркестр играл с обеих сторон: турки исполняли свое, наши — «Преображенский марш». У офицеров с собой непременно были собачки. Да и обращения были — не чета нынешним: «Извольте! Позвольте! Нет, вы первый пожалуйте, выстрелить!» Тогда пулеметами не стреляли, на перезарядку требовалось время и немалое. Наступает тот, у кого ружья заряжены, да и стреляли тогда ружья всего-то на 300 шагов, а прицельно — только на 70, — удивляет историческими деталями И.Дзысь.

Еще одна неожиданная информация, что согласно европейскому уставу, воевать следовало, используя линейную тактику, как раз и плетя эти самые военные кружева. Только не с французами — с ними надо было воевать колоннами, чтобы сократить огневое поражение. С турками же перед боем следовало выстраиваться в «каре», поскольку «басурмане» могут, вне всяких приличий, атаковать со всех сторон.

Все дело — в артиллерии

Русским повезло в том, что у турок было всего лишь четыре пушки, и те были морскими. У русских их было 12. Одно из ядер в самом начале боя попало в арсенал, чем лишило турецкую артиллерию боеприпасов, у них остались только ружья.

После такой артподготовки русские побежали в атаку, как раз тогда же М.Кутузов и был ранен, поскольку был на коне и хорошо просматривался неприятелем.

Смертельное ранение

Таковым ранение Кутузова и считалось. По утверждению И.Дзыся, такое и сейчас считается сложным, а уж тогда...

М.Кутузова фактически «списали» в звании полковника и отправили служить «куда подальше». Тогда ведь никто и предположить не мог, что именно этот офицер дослужится аж до фельдмаршала! Это уже потом все стали интересоваться его биографией и участием в тех или иных боях.

Ранее утро 4 августа 1744 года

В 2021 году И.Дзысь сделал эскиз будущей диорамы, а ее первое открытие состоялось в 2022 году. Именно первое, поскольку, как поясняет художник. диорама оказалась таким форматом живописи, что создается в несколько этапов: от доведения до «смотрибельного» состояния до того момента, когда картина, что называется, отстоялась.

В мае 2023 года диораму открыли в Алуштинском историко-краеведческом музее окончательно, кое-что изменив и что-то добавив.

На полотне — раннее утро 4 августа 1744 года. По колориту картина очень напоминает полотно севастопольской панорамы Ф.Рубо. Редкий запечатленный момент — присутствие на полотне сразу двух светил: Солнца и Луны.

— Когда началась атака, солнце всходит над Демерджи, что символизирует эпоху Екатерины II, а Луна — символ Османской империи — уходит в закат. Такое явление — не моя выдумка, а реальное природное явление, — говорит баталист.

Он также обращает внимание, что именно в 2024 году исполняется 250 лет сражению при деревне Шумы, что наверняка отзовется знаковыми торжествами и мероприятиями в Алуште.

К этому времени И.Дзысь рассчитывает, что диорама дополнится еще и озвучкой. Для создания атмосферы в экспозиционном зале будут слышны стрельба, команды офицеров, разрывы ядер и, разумеется, звуки турецкого и Преображенского маршей.

Остается добавить, что художник Центрального музея Таврида Игорь Аксентиевич Дзысь награжден Государственной премией Республики Крым 2023 года в номинации «Изобразительное искусство», с формулировкой «за серию живописных диорам по истории и природе Крыма».

Вручение премии приурочено к Дню Республики Крым и состоится 20 января 2024 года.