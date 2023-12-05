«Штык и Парус» в строительных лесах выдержал испытание штормом

В то время, как многие знаковые места города пострадали от разрушительного воздействия ураганного ветра в ночь на 27 ноября, величественный обелиск на мысе Хрустальный, обнесенный строительными лесами, не получил ни единого повреждения.

«Леса «Союз» успешно защитили монумент и обеспечили возможность проведения реставрационных работ даже в таких экстремальных условиях, что подтверждает высочайшее качество и надежность оборудования», — не без оснований похвасталась пресс-служба завода строительных лесов «Союз».

Завод находится в Ижевске и уже более 18 лет производит строительные леса мирового уровня.

Обелиск городу-герою Севастополю на мысе Хрустальный возводили в 1971-1979 годах. В народе он получил название «Штык и Парус». Монумент является объектом культурного наследия регионального значения. Поручение по его реставрации дал президент России Владимир Путин в 2017 году. Однако с тех пор реставрация не могла начаться из-за сложностей согласования с Министерством культуры и с местным управлением охраны объектов культурного наследия. С 2017 по 2023 год сметная стоимость реставрационных работ на объекте вросла с 150 до 730 млн рублей. В марте 2023 года работы начались и должны завершиться до конца текущего года.

Реставрацию ведет местная компания «Севпроектмонтаж», она же и разрабатывала проект.