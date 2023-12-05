Переработанный проект КОС «Южные» одобрен госэкспертизой

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство КОС «Южные» после внесения изменений в проектную документацию. Корректировка проекта потребовалась в связи с пересмотром технических решений канализационных очистных Севастополя.

По словам главного эксперта проекта Светланы Царевой, в проектной документации учтено перспективное развитие города и возрастающие нагрузки на систему водоотведения и на очистные сооружения биологической очистки.

«При выборе схемы биологической очистки была принята во внимание давно назревшая необходимость внедрения технологии удаления биогенных элементов из сточной воды. Производительность сооружений «Южные» на расчетный срок развития системы водоотведения до 2035 года составит 130 тысяч куб.м/сутки. Также на площадке очистных сооружений предусмотрена возможность размещения дополнительного блока полной биологической очистки производительностью 30 тысяч кубометров в сутки», — добавила представитель Главгосэкспертизы России.

КОС «Южные» должны обеспечивать полноценную очистку сточных вод Севастополя и принимать хозяйственно-бытовые и близкие к ним сточные воды от абонентов Балаклавского, Гагаринского, Ленинского, Нахимовского районов, а также Балаклавы.

Ранее проект предусматривал строительство очистных сооружений на двух площадках — КОС «Южные» и КОС «МО Балаклава». Однако в дальнейшем из документации был исключен второй объект, а производительность первого – увеличена. Кроме того, принципиальная технологическая схема подачи хозяйственно-бытовых и близких к ним сточных вод на комплекс очистных сооружений и технологическая схема их очистки были кардинально изменены.

«Технология очистки стоков будет состоять из последовательной механической и биологической очистки, а также доочистки и УФ-обеззараживания с последующим отведением по сбросному коллектору и глубоководному выпуску к месту сброса — Черное море», — пояснила С.Царева.

Протяженность глубоководного выпуска составит 1778,7 метра. Сбросной коллектор и глубоководный выпуск рассчитываются на пропуск увеличенного расхода очищенных сточных вод — 160 тысяч куб.м/сутки.

Для обработки и утилизации осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод, здесь построят цехи механического обезвоживания осадка, сушки и термоутилизации осадка. Также для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от неканализованных районов запроектирована сливная станция. Главный эксперт проекта отметила, что технологический процесс очистки сточных вод и обработки осадка принят с учётом наилучших доступных технологий.

Застройщик — ГКУ «Единая Дирекция Капитального Строительства», генеральный проектировщик — ООО «Региональная строительная компания».