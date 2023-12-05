Обсудят благоустройство сквера у Центрального рынка

Администрация Ленинского муниципалитета совместно с ГБУ «Парки и скверы» приглашают жителей района обсудить проектные решения по объекту «Капитальный ремонт зеленой зоны по улице Одесская (сквер у Центрального рынка)».

Соответствующее объявление размещено на сайте, а также на страничке в соцсети Ленинского МО. Как пояснил «Севастопольской газете» заместитель председателя Совета Ленинского муниципального образования Алексей Верещака, информация с приглашением поучаствовать в обсуждении также расклеена на близстоящих домах. О предстоящем мероприятии также информировали активисты партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия».

Представители администрации ожидают, что в обсуждении примут участие достаточное количество севастопольцев, чтобы определиться с важными деталями обновления сквера. В частности, предполагается поговорить о расположении элементов благоустройства, а также о материалах, которые будут использованы для преображения сквера.

Обсуждение состоится 5 декабря с 17.30 до 18.30 в районе дома №5 по улице Одесской.