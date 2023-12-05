Нельзя запускать салюты и фейерверки

Новый год севастопольцы будут встречать с бенгальскими огнями и хлопушками. Запрет на использование пиротехники действует с 1 декабря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ об ограничении на использование пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Подобные меры распространяются на все время действия режима среднего уровня реагирования, начиная с 1 декабря 2023 года, говорится в документе.

Контролировать выполнение указа будет городской департамент общественной безопасности. Запрет на использование пиротехники также действует и в Крыму.

В прошлом году в Крыму разрешили запускать салюты и фейерверки 31 декабря и 1 января. Соответствующее изменение власти Республики Крым внесли в указ, запрещавший такие развлечения из-за «желтого» уровня террористических угроз. В Севастополе такое послабление не делали.