Над Черным морем и Крымом уничтожено и перехвачено 35 беспилотников

Киевский режим этой ночью попытался совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Средства ПВО РФ уничтожили 22 украинских беспилотника, еще 13 было перехвачено над Азовским морем и Крымом, сообщили в Минобороны России.