Молодой симферополец признан виновным в нарушении ПДД, в результате чего погибла семья

Собранные органами СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю Симферополя. Он признан виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователем управлением по расследованию особо важных дел и судом установлено, что днем 26 июня 2022 года молодой человек на принадлежащем ему автомобиле BMW X5 двигался по автотрассе «Таврида». В это время на участке дороги в Белогорском районе автомобиль «Рено Сандеро» и «Ниссан» оформляли мелкое ДТП. Водитель BMW совершил наезд на стоящий в левой полосе дороги «Рено Сандеро», что повлекло сдавливание его кузова. От сильного удара «Рено» бросило под попутный КамАЗ на правой полосе. В результате ДТП 43-летний водитель «Рено Сандеро» и его 42-летняя супруга погибли на месте происшествия, их 15-летняя дочь скончалась в больнице.

В ходе следствия был проведен значительной объем работы, проведены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, установлены прямые свидетели аварии. Выяснилось, что 22-летний водитель BMW ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В ходе судебного заседания свою вину молодой человек признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшей стороне. Приговором суда он был признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с дальнейшим ограничением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Как сообщалось в крымских СМИ, предположительно на BMW X5 ехал сын владельца парка львов «Тайган».